Потепління прийде зі снігом: погода у Києві 20 січня

Температура в столиці сягатиме 3 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"
Погода у Києві в четвер, 20 січня, буде сніжною. Попри опади, в столиці нашої країни прогнозують "плюсову" температуру. Очікуються пориви вітру до 12 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня у Києві стовпчики термометрів коливатимуться від 1 до 3 градусів тепла. Температура покращиться, у порівнянні з попереднім днем. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.