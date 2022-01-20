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Потепління прийде зі снігом: погода у Києві 20 січня

Володимир Козир
20 січня, 07:00
Сьогодні в столиці очікуються опади, а також сильний вітер

Температура в столиці сягатиме 3 градусів тепла/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в четвер, 20 січня, буде сніжною. Попри опади, в столиці нашої країни прогнозують "плюсову" температуру. Очікуються пориви вітру до 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня у Києві стовпчики термометрів коливатимуться від 1 до 3 градусів тепла. Температура покращиться, у порівнянні з попереднім днем. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.