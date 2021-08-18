Потерпіть ще тиждень. Коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Як проходить ремонт. Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни, які через ремонт траси від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль" випробовували два місяці незручностей, тепер можуть зітхнути з полегшенням. Як повідомили сайту "Сьогодні" в "Укравтодорі" – роботи тут планують закінчити до Дня Незалежності.

Ремонт, нагадаємо, стартував 22 червня. І це стало справжнім кошмаром для пасажирів, які добиралися з Києва в аеропорт "Бориспіль" на автотранспорті. Людям доводилося виїжджати з Києва за кілька годин, щоб вчасно встигнути в аеропорт на реєстрацію рейсу.

Як розповіли нам у відомстві, відновлення автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський тривало і вдень, і вночі. Ділянка довжиною в 17 кілометрів не ремонтувалася з 2004 року.

Відремонтована ділянка дороги. Фото: "Укравтодор"

"Проїжджу частину вже відремонтували, рух для автотранспорту було відкрито на початку серпня. Зараз встановлюється нове лед освітлення, наносимо пластиковою розмітку. Також триває ремонт двох шляхопроводів на цій ділянці. Всі ці роботи плануємо завершити до Дня Незалежності", – повідомили сайту "Сьогодні" в прес-службі "Укравтодору".

Там додають, що при цьому рух транспорту на трасі не перекривається, максимум, обмежують рух по одній смузі, коли наносять розмітку.

Траса на Бориспіль. Фото: "Укравтодор"

Пасажиропотік "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

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