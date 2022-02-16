Затори та аварії: в Києві знову стався збій в роботі транспорту (карта)

В Києві ускладнений рух транспорту. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві вдень 16 лютого ускладнений рух транспорту. Деякі трамваї та автобуси курсують зі збоями, а подекуди утворилися затори.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу та свідчать дані Google Maps.

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Збої в роботі транспорту

Трамваї № 8к, 22к, 29к

Затримується рух трамваїв № 8к, 22к, 29к на вул. Привокзальна (зуп. "Міська електричка") в напрямку Дарницького депо з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 13:27, курсування з відхиленням від графіка

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Автобуси №7

Затримується рух автобусів №7 на пл. Львівська з причини припаркованого авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.

Затори

Рух ускладнено переважно на правому березі. В центральній частині міста затори спостерігаються на вулицях Володимирська, Прорізна, Велика Житомирська, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Шовковична, Мечникова, Жилянській, Саксаганського.

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Затори в центрі. Фото: скріншот

Крім того, затори утворилися по вулицях Глибочинська, Юрія Іллєнка, В'ячеслава Чорновола. Також рух ускладнений на Олени Теліги та Вадима Гетьмана.

В Києві утворилися затори. Фото: скріншот

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