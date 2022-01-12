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Затори та збій транспорту: що відбувається на дорогах Києва

Ольга Кравченко
12 січня, 19:14
На основних магістралях міста багато скупчень легкового транспорту

У столиці проблеми з транспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві увечері 12 січня затримується рух тролейбусів, а також місто паралізували затори. Це пов'язано як із щільним автомобільним трафіком по місту, так і з ДТП.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

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Рух тролейбусів

Затримується рух тролейбусів №11 на вул. Заболотного, 142, через ДТП.

На місце викликано поліцію.

Затори у Києві

Лівий берег

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На Бориспільській трасі невеликий затор на кільці. Про це свідчить онлайн-сервіс Google Maps.

В'їзди до столиці вільні / Фото: Google Maps

Проспект Бажана відносно вільний.

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Ситуація на мостах:

  • Південний міст – невеликий затор на початку мосту у бік лівого берега.
  • Дарницький міст – вільний для пересування.
  • Міст Патона – утруднений рух у бік лівого берега.
  • Міст Метро – немає заторів. Однак у бік Лівобережної рух "стоїть".
  • Північний міст – немає заторів.

Правий берег

На Великій Окружній дорозі та вулиці Академіка Заболотного ДТП. Утворився затор.

У районі Пирогово пробка / Фото: Google Maps

У районі Софіївської Борщагівки та Вишневого також утруднено рух на Великій Окружній дорозі.

Заїхати до населених пунктів складно / Фото: Google Maps

Брест-Литовське шосе – ДТП. В'їзд та виїзд з міста Житомирською трасою утруднений. Вся червона гілка метро "стоїть".

На Брест-Литовському шосе аварія / Фото: Google Maps

Затор також трасою на в'їзді до Ірпіня.

На Північній трасі пробка / Фото: Google Maps

Центр

  • На проспекті Лобановського невеликий затор
  • Дніпровський узвіз весь "червоний";

На узвозі проїхати складно / Фото: Google Maps

  • Наддніпрянське шосе вільне для проїзду;
  • Саперно-Слобідська перекрита в обидві сторони;

На Саперно-Слобідській вулиці рух перекрито / Фото: Google Maps

  • на бульварі Дружби народів "стоїть" рух;

У районі Професора Підвисоцького ДТП / Фото: Google Maps

  • на вул. Теліги затор;
  • бульвар Лесі Українки стоїть у бік центру;
  • Повітрофлотський проспект перекрито;

Тут серйозні пробки / Фото: Google Maps

  • також затори на вул. Богатирській; вул. Глибочицькій; вул. Великій Житомирській; вул. Б. Хмельницького;
  • на вулиці Хрещатик місцями "тягучки";
  • на Бессарабській площі ДТП.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виконуються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

Раніше ми писали:

  • У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
  • У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.