Затори та збій транспорту: що відбувається на дорогах Києва

У столиці проблеми з транспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві увечері 12 січня затримується рух тролейбусів, а також місто паралізували затори. Це пов'язано як із щільним автомобільним трафіком по місту, так і з ДТП.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

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Рух тролейбусів

Затримується рух тролейбусів №11 на вул. Заболотного, 142, через ДТП.

На місце викликано поліцію.

Затори у Києві

Лівий берег

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На Бориспільській трасі невеликий затор на кільці. Про це свідчить онлайн-сервіс Google Maps.

В'їзди до столиці вільні / Фото: Google Maps

Проспект Бажана відносно вільний.

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Ситуація на мостах:

Південний міст – невеликий затор на початку мосту у бік лівого берега.

Дарницький міст – вільний для пересування.

Міст Патона – утруднений рух у бік лівого берега.

Міст Метро – немає заторів. Однак у бік Лівобережної рух "стоїть".

Північний міст – немає заторів.

Правий берег

На Великій Окружній дорозі та вулиці Академіка Заболотного ДТП. Утворився затор.

У районі Пирогово пробка / Фото: Google Maps

У районі Софіївської Борщагівки та Вишневого також утруднено рух на Великій Окружній дорозі.

Заїхати до населених пунктів складно / Фото: Google Maps

Брест-Литовське шосе – ДТП. В'їзд та виїзд з міста Житомирською трасою утруднений. Вся червона гілка метро "стоїть".

На Брест-Литовському шосе аварія / Фото: Google Maps

Затор також трасою на в'їзді до Ірпіня.

На Північній трасі пробка / Фото: Google Maps

Центр

На проспекті Лобановського невеликий затор

Дніпровський узвіз весь "червоний";

На узвозі проїхати складно / Фото: Google Maps

Наддніпрянське шосе вільне для проїзду;

Саперно-Слобідська перекрита в обидві сторони;

На Саперно-Слобідській вулиці рух перекрито / Фото: Google Maps

на бульварі Дружби народів "стоїть" рух;

У районі Професора Підвисоцького ДТП / Фото: Google Maps

на вул. Теліги затор;

бульвар Лесі Українки стоїть у бік центру;

Повітрофлотський проспект перекрито;

Тут серйозні пробки / Фото: Google Maps

також затори на вул. Богатирській; вул. Глибочицькій; вул. Великій Житомирській; вул. Б. Хмельницького;

на вулиці Хрещатик місцями "тягучки";

на Бессарабській площі ДТП.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виконуються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

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