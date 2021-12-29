Затори та збій транспорту: що відбувається на дорогах Києва (оновлено)

У місті утворився транспортний колапс / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 29 грудня затримується рух тролейбусів, а також місто паралізували затори. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП.
Про це повідомляє "Київпастранс".
Затримується рух тролейбусів
- Затримується рух тролейбусів №19 на вул. Ризька, 2 через припарковане авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.
Рух тролейбусів №19 організовано на вул. Щусєва.
- Затримується рух тролейбусів № 22, 27, 30, 42 на вул. Гетьмана/Індустріальному ш-ді в напрямку Кадетського гаю з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
Затори скували місто
Сьогодні у першій половині дня столицю скували затори. З лівого на правий берег виїхати складно – тягучки на всіх мостах у столиці. Про це свідчать онлайн-карти Google maps.
Стоїть рух на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Лесі Українки, проспекті Леся Курбаса.
Також затори на вулиці Мечникова, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирській, Набережному шосе та ін.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.
Раніше ми писали:
- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
- У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.