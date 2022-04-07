Продовжують допомагати: для переселенців Києва передали продуктові набори

Найменш соціально захищених громадян рятують від голоду / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

7 квітня Фонд Ріната Ахметова передав ще 2000 продуктових наборів для Києва.

Як передає "Сьогодні", чергову партію гуманітарної допомоги отримав Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району столиці.

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До складу наборів входять такі продукти:

згущене молоко;

борошно;

макарони;

цукор;

консервоване тушковане м‘ясо.

Переселенцям надають підтримку

Підтримку передадуть переселенцям з гарячих точок Київської області, людям старшого віку, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям і родинам, які втратили годувальника через війну Росії проти України.

Станом на сьогодні, жителям Києва передали понад 25 тисяч продуктових наборів від Фонду. Загалом у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів" планують скерувати гуманітарну допомогу до 200 тисяч українців.

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Допомога українцям

Нещодавно партію продуктових наборів отримали жителі Донецької і Луганської областей. 7,5 тисячі продуктових наборів скерували до Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної та Гірського. Ще 2 тисячі наборів отримали мешканці Краматорського району.

Мій Благодійний Фонд допомагає українцям вижити – водою, продуктами, медикаментами, будь-якою допомогою, яку ми можемо дати тут і зараз. А бізнеси SCM допомагають армії та територіальній обороні. Допомагають захищати наш суверенітет, нашу свободу та незалежність. Допомагають перемогти, – сказав Рінат Ахметов.

Для лікарень Кривого Рогу надали вантаж з ліками 125 найменувань та медичними інструментами. Координував проєкт Інгулецький ГЗК. У наборах є 200 тисяч протизапальних препаратів, знеболювальних, антибіотиків та інших медикаментів.

Раніше ми писали, що Метінвест збирав та передавав гуманітарну допомогу для українців, які серйозно постраждали через війну. Ще 500 тисяч доларів компанія виділила на закупівлю засобів захисту тероборони Запоріжжя.