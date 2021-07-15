Проїзд в київському метрополітені. Як сплатити поїздку

У метро можна оплатити проїзд не лише qr-квитком / Фото: колаж "Сьогодні"
У КП "Київський метрополітен" нагадали, яким чином у столиці можна оплатити проїзд у метро – існує кілька простих способів.
Про це повідомляє прес-служба метрополітену.
Наразі для оплати проходу на станцію можна скористатися:
- Безконтактною оплатою з додатками Google Pay або Apple Pay;
- Безконтактною банківською карткою;
- Транспортною карткою;
- Разовим qr-квитком;
- Додатком "Київ Цифровий".
Для пільгового проїзду кияни можуть скористатись у метрополітені Карткою Киянина, а загальнодержавні мають пред’явити оригінал пільгового посвідчення контролеру.
"За 6 місяців поточного року метрополітеном скористалося понад 140 мільйонів пасажирів. За аналогічний період 2019 року підземка перевезла 244 мільйони людей. Так, на сьогодні середньодобовий пасажиропотік складає 775,1 тис. пас. Зазначимо, що у 2019 році цей показник становив майже 1,4 мільйони", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що в київському метро стався збій – пасажирам повернули гроші за проїзд.
Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.
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