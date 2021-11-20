Прохолодно та похмуро: якою буде погода у суботу у Києві (карта)

Опади очікуються у нічний час. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 20 листопада, у столиці буде хмарно, дощово та дуже вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві буде нестійкою, хмарною, вітряною, похмурою, дощовою та типовою, як для пізньої листопадової осені. А температура повітря потеплішає на кілька градусів порівняно з попередніми днями. Морозів ночами поки що чекати не варто.

Початок вікенду у столиці буде хмарним, дощовим та дуже вітряним. Згідно з прогнозом, опади очікуються в нічний час доби, а вранці злива послабшає і може закінчитися до обіду.

Температура – вдень +8..+10 градусів (відчуття +5), вночі +4..+6.

Вітер – зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Опади – ймовірність 55%.

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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