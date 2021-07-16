Зникли безвісти. У Києві шукають неповнолітню і її друга – прикмети

У поліцію повідомила про зникнення мати дівчини з Дніпропетровської області – її дочка виїхала до столиці, де зустрілася з другом

Копи шукають Юлію Водяник і Сергія Савельєва. Фото: Нацполіція Києва / Facebook

У Києві поліція розшукує хлопця і дівчину, які тривалий час не виходять на зв'язок. Неповнолітня прибула в столицю, де зустрілася з товаришем і зникла в невідомому напрямку, відключивши мобільні телефони.

Про це повідомляє Нацполіція Києва в Facebook.

У поліцію звернулася мешканка Дніпропетровської області і повідомила, що її дочка виїхала до столиці, де зустрілася з другом. Однак, через кілька днів вона разом з ним зникла в невідомому напрямку і перестала виходити на зв'язок.

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Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній, а оперативні працівники – пошуки неповнолітньої дівчини і хлопця.

Як виглядають зниклі хлопці. Фото: Нацполіція Києва/Facebook

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Прикмети

Водяник Юлія Євгенівна, 05.02.2005 року народження.

зріст близько 160-165 см,

середньої статури,

волосся світлого кольору,

була одягнена в картату сорочку і штани сірого кольору.

Савельєв Сергій Володимирович, 18.04.1997 року народження.

зріст 175-180 см,

середньої статури,

волосся темного кольору.

При отриманні будь-якої інформації – просять телефонувати за номерами: (096) 138-72-41, (063) 821-31-43 або 102.

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