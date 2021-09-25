Протаранив авто патрульних: під Києвом сталося потрійне ДТП (фото)

Подія трапилася на Брест-Литовському шосе / Фото: Колаж: Сьогодні

На в'їзді до Києва сталася ДТП – мікроавтобус протаранив патрульне авто, яке стояло на узбіччі. Травми отримали чотири людини, в їх числі двоє поліцейських, які якраз виходили з машини.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

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На Брест-Литовському шосе патрульні поліцейські на Toyota Corolla зупинили автомобіль Skoda білоруської реєстрації.

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У той момент, коли патрульний виходив з машини в зад поліцейської машини врізався мікроавтобус Ford Transit. Від удару копа відкинуло від машини, а авто продовжило рух і врізалось в Skoda, яка стояла попереду.

Автомобіль поліцейських сильно постраждав / Фото: Facebook

В результаті ДТП постраждав пасажир з Ford Transit, двоє поліцейських і людина зі Skoda. Постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Свідки кажуть, що водій Ford знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Повинні провести експертизу.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

А в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 23 людини.

Також нагадаємо, в Одеській області на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням Київ – Кишинів зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.