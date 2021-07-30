Пухнуть вуха. Чому в міжнародному аеропорту "Бориспіль" закрито всі кімнати для куріння

Курців сильно обурює позиція адміністрації аеропорту, так як в інших країнах таких проблем немає

У столичному аеропорту не дозволяють курити. Фото: колаж "Сьогодні"

Пасажири, які користуються послугами Міжнародного аеропорту "Бориспіль" скаржаться, що на території аеропорту закриті всі кімнати для куріння. На вулицю виходять навіть співробітники аеропорту, щоб покурити. А ось пасажири, які пройшли паспортний контроль вже не можуть вийти на вулицю. Сайт "Сьогодні" дізнавався, як довго триватиме заборона на куріння в аеропорту.

"Це виглядає дуже комічно і трагічно. Величезна територія аеропорту, а всі кімнати для куріння закриті. Я – курець зі стажем і відчув сильний дискомфорт, коли довелося чекати вильоту майже три години. Правда, дружина сказала, що здоровіше буду. Але, наприклад, в аеропорту Хургади, куди ми летіли на відпочинок, все кімнати для куріння працюють – ніхто не обмежує курців", – розповідає киянин Олег.

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Пасажирам аеропорту "Бориспіль" доводитися терпіти або йти на хитрість, а саме – бігати на перекури в туалети аеропорту.

"Це виглядає дуже комічно, коли дорослі чоловіки і жінки закриваються в кабінках і курять свої електронні сигарети. Я сама не курю, але щиро співчуваю курцям. Більшість людей в зоні вильоту ходять без масок, а курилки чомусь закрили, мабуть саме там живе вірус", – додає киянка Ольга.

Курців явно обурюють такі правила. І багатьох цікавить, коли цю заборону скасують.

Що кажуть в аеропорту

У прес-службі аеропорту "Бориспіль" кажуть, що заборона продовжує діяти:

Кімнати для куріння в аеропорту не працюють. Але ситуація може змінитися з початку серпня.

"Так, кімнати для куріння в аеропорту не працюють. Ми їх закрили згідно санітарно-карантинних рекомендацій. На цей момент кімнати для куріння закриті по всьому аеропорту. Але норми змінюються щомісяця. Можливо, з початку серпня будуть зміни, в тому числі і щодо роботи кімнат для куріння", – повідомили сайту "Сьогодні" в прес-службі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Раніше ми повідомляли, що за шість місяців 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 3 396 944 пасажира. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair запустить новий рейс з Мальти в аеропорт "Бориспіль".