Розбив скло і вистрілив. Під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин

Досудове розслідування триває / Фото: Колаж: Сьогодні
Поліцейські Бориспільщини затримали озброєного чоловіка, який, погрожуючи касиру пістолетом, вкрав продукти харчування і втік. Але цим злочини не закінчилися – він також пошкодив чужий автомобіль.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.
До поліції звернувся 33-річний водій вантажівки Isuzu і повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло автомобіля і кілька разів вистрілив в його бік.
"Ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району. З’ясувалось, що спочатку правопорушник погрожував зброєю у магазині касиру, а після того здійснив постріли з неї у бік водія. Зброю вилучено. Ніхто з людей не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Що йому загрожує
Як виявилося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває.
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