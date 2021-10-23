Розбив скло і вистрілив. Під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин

Досудове розслідування триває / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліцейські Бориспільщини затримали озброєного чоловіка, який, погрожуючи касиру пістолетом, вкрав продукти харчування і втік. Але цим злочини не закінчилися – він також пошкодив чужий автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

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До поліції звернувся 33-річний водій вантажівки Isuzu і повідомив, що невідомий чоловік розбив бокове скло автомобіля і кілька разів вистрілив в його бік.

"Ним виявився 30-річний житель села Глибоке Бориспільського району. З’ясувалось, що спочатку правопорушник погрожував зброєю у магазині касиру, а після того здійснив постріли з неї у бік водія. Зброю вилучено. Ніхто з людей не постраждав", – йдеться в повідомленні.

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Що йому загрожує

Як виявилося, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

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