Репетиція параду до Дня Незалежності – пряма трансляція

Підготовка до головного державного свята країни. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 18 серпня, в Києві проходить репетиція святкового параду до Дня Незалежності. Дивіться відео "Сьогодні" з місця подій.
Вони будуть перекриті з обіду до півночі. Частково не пускатимуть транспорт ще на десяток вулиць, зокрема, Жилянську, Чорновола та проспект Перемоги.
Всього заплановано три репетиції – 18, 20 і 22 серпня, – під час яких з 15:30 до 1:15 заплановано тимчасове обмеження руху і зміна маршрутів громадського транспорту.
День Незалежності України
День Незалежності України – державне свято України, що відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР постанови і Акта проголошення Незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в сучасному вигляді.
Куди піти на День Незалежності в Києві
"З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє – вважати день 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України", – йдеться в тексті оригіналу.
Раніше ми писали:
- Які вулиці Києва перекриють під час репетиції параду;
- військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.