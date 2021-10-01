Стрілка вже зловили: подробиці "замаху" на главу Держархіву в Києві

У місцевого жителя вилучили гвинтівку та набої / Фото: Колаж: Сьогодні
Нещодавно стало відомо, що в Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Як з’ясувалося, чоловік нібито вирішив постріляти з вікна балкона по пташках, але потрапив у шию перехожого.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.
На вулиці Преображенській медики госпіталізували водія Анатолія Хромова з непроникаючим пораненням шиї. Копи встановили особу того, хто стріляв – ним виявився місцевий житель.
"Як чоловік пояснив поліцейським, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкону по пташках та випадково поцілив у перехожого", – йдеться в повідомленні.
З квартири зловмисника, 1989 року народження, вилучили гвинтівку та набої, які направили на експертизу.
"Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу", – додають у поліції.
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