Стрілка вже зловили: подробиці "замаху" на главу Держархіву в Києві

У місцевого жителя вилучили гвинтівку та набої / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно стало відомо, що в Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Як з’ясувалося, чоловік нібито вирішив постріляти з вікна балкона по пташках, але потрапив у шию перехожого.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.

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На вулиці Преображенській медики госпіталізували водія Анатолія Хромова з непроникаючим пораненням шиї. Копи встановили особу того, хто стріляв – ним виявився місцевий житель.

"Як чоловік пояснив поліцейським, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкону по пташках та випадково поцілив у перехожого", – йдеться в повідомленні.

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Зброю вилучила поліція за місцем проживання порушника / Фото: Нацполиция

З квартири зловмисника, 1989 року народження, вилучили гвинтівку та набої, які направили на експертизу.

"Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу", – додають у поліції.

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