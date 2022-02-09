Різке потепління: погода в Україні 9 лютого

В Україні підвищиться температура/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 9 лютого, буде без опадів. Цього дня майже по всій країну очікується "плюсова" температура. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Україні ані снігу, ані дощу не прогнозують. У всіх областях очікується мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться у межах 3-7 градусів тепла. На сході прогнозують від -1 до +2 градусів.

У північних регіонах — 2-5 градусів тепла. На півдні очікується 2-6 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не прогнозують, +3-5 градусів, а в Сімферополі теж буде сухо — 3-5 градусів тепла.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.