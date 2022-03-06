Росіяни обстріляли британських журналістів під Києвом

Журналісти Sky News потрапили під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні
Під Києвом російські військові відкрили вогонь по британських журналістах Sky News.
Відео обстрілу опублікували в Telegram-каналі "Україна новини".
Росіяни обстрілюють усіх. Тепер під кулі окупантів потрапили британські журналісти.
Окупанти намагаються залякати одеські ЗМІ
Росіяни загрожують редакціям одеських ЗМІ, які пишуть про вторгнення РФ в Україну та описують реальну ситуацію в регіоні. На електронні пошти їм надходять листи з вимогою відмовитися від "будь-якої антиросійської діяльності".
Лист назвали "Ваш шанс врятуватися". Відправник заявив, що видання показало себе з "найгіршої сторони за час української окупації міста". Автор запропонував поставити проросійський банер на сайт і відмовитись від будь-якої "антиросійської діяльності" – це нібито останній шанс уникнути "покарання".
Одеські журналісти запевнили, що ставати на бік окупантів не збираються, а дані про це вже передали кіберполіції та СБУ.
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