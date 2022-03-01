Російський снаряд потрапив до пологового будинку під Києвом

Усі вагітні знаходяться в надійному місці / Колаж "Сьогодні"
Біля Києва російський снаряд вціливу пологовий будинок "Адоніс". Людей встигли евакуювати, проте є величезні пошкодження будівлі.
Про це гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гирін Facebook.
Що відомо
Приватний пологовий будинок мережі "Адоніс" знаходиться в селі Бузова на Житомирській трасі біля Києва, де кілька днів тривають бої.
"Всі запитують, що з пологовим будинком. Спасибі за підтримку. У пологовий будинок вцілив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Головне – не потрібно зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місці та безпеці. Це точно" , – йдеться у повідомленні.
Росія обстріляла Київ крилатими ракетами
Увечері 28 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. Як повідомив у мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, росіяни запускають у столиці України балістичні ракети. І це сталося після переговорів на Прип'яті.
За нашою інформацією, Україна поставила росіянам жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України.
"Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки – взяти в кільце Київ та Маріуполь. Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій", – написав Геращенко.
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