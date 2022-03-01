Російський снаряд потрапив до пологового будинку під Києвом

Усі вагітні знаходяться в надійному місці / Колаж "Сьогодні"

Біля Києва російський снаряд вціливу пологовий будинок "Адоніс". Людей встигли евакуювати, проте є величезні пошкодження будівлі.

Про це гендиректор мережі "Адоніс" Віталій Гирін Facebook.

Реклама

Що відомо

Приватний пологовий будинок мережі "Адоніс" знаходиться в селі Бузова на Житомирській трасі біля Києва, де кілька днів тривають бої.

"Всі запитують, що з пологовим будинком. Спасибі за підтримку. У пологовий будинок вцілив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Головне – не потрібно зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місці та безпеці. Це точно" , – йдеться у повідомленні.

Росія обстріляла Київ крилатими ракетами

Увечері 28 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. Як повідомив у мережі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, росіяни запускають у столиці України балістичні ракети. І це сталося після переговорів на Прип'яті.

Реклама

За нашою інформацією, Україна поставила росіянам жорсткі умови, до яких входить повне виведення військ з усієї території України.

"Перед наступними переговорами Росія хоче підвищити ставки – взяти в кільце Київ та Маріуполь. Це буде остання спроба русні, до якої готова наша армія. Попереду вирішальний бій", – написав Геращенко.

Раніше ми писали: