"Іржаві корита". У Києві інспектори вийшли на перевірку автобусів (фото, відео)

У столиці вступили в силу нові правила для пасажирських перевезень / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні інспектори Комунальної служби перевезень почали перевірки громадського транспорту Києва – вони стежать за дотриманням нових стандартів пасажирських перевезень в місті. Кореспондент "Сьогодні" разом з інспекторами побував в гущі подій.

І ось, перша перевірка – у водія немає реєстраційного, немає прав, а також документів на автобус.

Пасажирів довелося пересадити в інший транспорт, так як цей не може їхати далі по маршруту.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", з автобуса зняли трафарети – вони не відповідали умовам перевізника.

Інспектори перевіряють наступний автобус – і у нього також не надається документів.

Пасажири обурюються, що їм доводиться чекати.

На місце прибули співробітники муніципальної охорони – для контролю порядку.

Інспектори вийшли на перевірку автобусів / Фото: Сьогодні

Пасажирам абсолютно не цікаво які документи є, а яких немає, всі хочуть дістатися до місця призначення, вони влаштували скандал і автобус відпустили.

Один з автобусів, який потрапив сьогодні під перевірку / Фото: Колаж: Сьогодні

На цей момент працює в місті шість представників "контролю перевізників". Всі порушення були зафіксовані, місто розриває договір з перевізником після другого попередження.

У салоні автобусі проходить перевірка / Фото: Сьогодні

Як перевірятимуть

Є план перевірки кожного перевізника, він у вільному доступі, але це не рятує. Будь-якого перевізника можуть перевіряти 30 днів поспіль.

Перевірка проводитиметься на кінцевих маршруту ("відстої"), що б не затримувати людей. Маршрут №150 перевіряли на середині маршруту, що і викликало невдоволення людей.

При контролі перевіряють:

температуру

схему маршруту

розклад

страховку

талон про проходження техогляду

А так же санітарний стан і багато чого іншого.

Після попередження буде записуватися акт і у перевізника є 14 днів на виправлення.

"Місто Київ визнає, що нашими вулицями киян перевозять транспортом, який не відповідає ідеології столиці. Ми визнаємо, що на наших вулицях ще дуже багато маршруток, ще багато транспорту, який по суті – іржаві корита, від яких потрібно позбутися швидше і швидше їх замінити", – сказав журналістам під час рейду заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Раніше ми писали, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку.

Також недавно кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скла, а й ще на дах поставивши голову корови.