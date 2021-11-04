З фаєрами та вимогами: у Києві пройшла акція пам'яті Каті Гандзюк (фото, відео)

У Києві відбувся вечір пам'яті Каті Гандзюк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вечір пам'яті Катерини Гандзюк проходить у Києві на Поштовій площі, біля муралу на честь Гандзюк. Активістка померла від страшних травм, які вона отримала після того, як у липні 2018 року її облили сірчаною кислотою.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що відбувається на місці акції.

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Вшанувати пам'ять активістки прийшло близько сотні небайдужих людей. Вони тримають у руках плакати з текстом "Три роки без Каті Гандзюк", "Наступні – ми".

Люди незадоволені перебігом розслідування вбивства активістки.

"Ми, як українське суспільство, вимагатимемо справедливості у розслідуванні цього злочину, доки її не досягнуть" , – сказала одна із учасниць акції.

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У Києві вшановують пам'ять Каті Гандзюк. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Акції також відбуваються і в інших містах

У Львові також зібралися біля мурала Катерині Гандзюк, щоби вшанувати пам'ять і нагадати про її справу. Небайдужі вимагають покарати замовників убивства.

У Львові також відбулася акція пам'яті. Фото: Суспільне Львів

У Харкові активісти прийшли до ГУ Нацполіції із вимогою до правоохоронців розслідувати вбивство Гандзюк.

Вбивство Гандзюк

31 липня 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою, внаслідок чого у неї виявилося обпаленим близько 40% тіла. Жінці провели 11 операцій, але 4 листопада цього року вона померла.

Зараз під вартою перебуваютьекс-глава Херсонської обласної ради Владислав Мангер та колишній помічник депутата Олексій Левін – вони ймовірні замовники вбивства активістки.

Крім того, у справі Гандзюк трьох безпосередніх виконавців злочину вже засуджено на шість із половиною, три, чотири роки тюремного ув'язнення.

3 листопада 2021 року стало відомо, що один із виконавців убивства активістки вийшов на волю. Йдеться про Віктора Горбунова.

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