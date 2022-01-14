"З території РФ". Сайт мера Києва зазнав атак хакерів

Сайт Віталія Кличка намагалися зламати хакери / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні вдень хакерська атака сталася і на офіційному сайті мера Києва. Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти".
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Telegram .
"Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.
Кличко зазначив, що на сайті спрацювали захисні запобіжники, і зараз він працює у штатному режимі.
Нагадаємо, що хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів, у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
До хакерських атак причетна РФ
До хакерських атак на сайти держструктур України причетна РФ – влада вже знайшли кілька доказів. За допомогою кібератаки Росія хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.
"Українські інтернет-ресурси з початку російської військової агресії атакуються вже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли до світових підручників для кіберфахівців", – написала пресслужба.
За допомогою таких атак РФ намагається дестабілізувати ситуацію в країні, посіяти хаос і зневіру у суспільстві.
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