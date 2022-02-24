Збили три вертольоти. У Гостомелі йдуть запеклі бої

Під Києвом атакують війська РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України дала бій супротивникові у Гостомелі. Завдали удару по аеропорту.

Про це повідомляє Міністерство оборони України в Facebook.

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"Гвардійці збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. В той же час працювала російська штурмова авіація, винищувачі та гелікоптери", – пишуть у Мережі.

За інформацією, воїни НГУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту, на якому вибухнув ворожий десант. Бригада перегрупувалася.

"Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу", – додають у міністерстві.

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Диверсанти РФ можуть бути на вулицях міст України

Поліція закликає українців повідомляти всіх підозрілих людей, яких помічають на вулицях. Як попереджає Нацполіція, диверсанти можуть бути повсюди.

"Особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі. Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти особливу увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілі обличчя з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", – говориться у повідомленні поліції.

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