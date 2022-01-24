СБУ знешкодила "терористів" в аеропорту під Києвом (фото, відео)

СБУ провела навчання на території аеропорту. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України провела спеціальні навчання у Київській області на базі міжнародного аеропорту "Антонов". Спецназівці знешкодили "терористів", які захопили літак із пасажирами та один із авіаційних об'єктів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Тренування проводили за умов максимально наближених до реальних.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За легендою навчань, "терористи" захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення. При цьому їхні спільники захопили диспетчерську вежу в аеропорту і висунули умови звільнення потерпілих.

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Після відпрацювання цих дій керівники оперативного штабу ухвалили рішення щодо здійснення силової фази. Під час її реалізації правоохоронці знешкодили "зловмисників" та "звільнили" заручників.

Мета проведення тренувань – удосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та нейтралізації терористичних загроз, зокрема на стратегічно важливих об'єктах критичної інфраструктури.

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Навчання СБУ. Фото: пресслужба СБУ

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