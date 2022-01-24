СБУ знешкодила "терористів" в аеропорту під Києвом (фото, відео)

СБУ провела навчання на території аеропорту. Фото: колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України провела спеціальні навчання у Київській області на базі міжнародного аеропорту "Антонов". Спецназівці знешкодили "терористів", які захопили літак із пасажирами та один із авіаційних об'єктів.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Тренування проводили за умов максимально наближених до реальних.
У заходах брали участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
За легендою навчань, "терористи" захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення. При цьому їхні спільники захопили диспетчерську вежу в аеропорту і висунули умови звільнення потерпілих.
Після відпрацювання цих дій керівники оперативного штабу ухвалили рішення щодо здійснення силової фази. Під час її реалізації правоохоронці знешкодили "зловмисників" та "звільнили" заручників.
Мета проведення тренувань – удосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та нейтралізації терористичних загроз, зокрема на стратегічно важливих об'єктах критичної інфраструктури.
Навчання СБУ. Фото: пресслужба СБУ
Загроза вторгнення РФ в Україну
- У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні . Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.
- Проте пізніше з'явилася інформація про те, що плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ, якщо він дійсно планувався.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Крім того, у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну.