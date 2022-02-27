Сьогоднішня ніч у Києві знову буде складною – Кличко

Окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міста / Колаж "Сьогодні"

Сьогоднішня ніч у Києві знову буде складною. Захисники готуються захищати столицю, а киян закликають провести цю ніч у укриттях.

Про це повідомляє в відеозверненні мер Києва Віталій Кличко.

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"Ворог сатаніє. Розстрілює мирні будинки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоча сам зазнає великих втрат – і людських, і військової техніки. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", – каже Віталій Кличко.

Мер Києва уточнив, що сьогодні він був на укріпленнях, які допомагають зводити бійцям тероборони.

"Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку мешканців Ірпеня, Ворзеля, Бучі та Гостомеля. Де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва. Тримайтеся! Разом вистоємо!" , – додав Віталій Кличко.

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