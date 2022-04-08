Селам на Київщині передали 1,5 тис. продуктових наборів

Українці отримують гуманітарну допомогу / Фото: Getty Images, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З перших днів повномасштабної війни в Україні Фонд Ріната Ахметова надає гуманітарну допомогу людям, які проживають у найгарячіших точках нашої країни.

У п'ятницю, 8 квітня, Фонд передав 1,5 тисяч продуктових наборів для мешканців сіл Київської області.

Реклама

Допомога під час війни

Продуктові набори отримали жителі сіл Лук'янівка, Рудницьке та Перемога, що входять до складу Баришівської територіальної громади Броварського району Київської області.

Загалом набори виживання від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 5 тисяч жителів області. До складу наборів увійшли продукти першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, а також консервоване тушковане м'ясо.

Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Реклама

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Допомога медикаментами

Раніше ми писали, що до Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування від Фонду Ріната Ахметова та Метінвесту було доставлено велику партію медикаментів.

Доставлені медикаменти потрібні для надання екстреної допомоги та оперативних втручань.

Реклама

За словами головного лікаря, зараз такі медикаменти дуже складно купити будь-де.

"Сьогодні" також розповідали, як ще компанії Ріната Ахметова допомагають українцям у скрутні часи.