У Києві другий день не можуть знайти двометрового удава – як шукати і чи небезпечний він

Змію шукають вже кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Голосіївському районі Києва тривають пошуки двометрового удава, який загубився під час прогулянки, в районі економічного факультету університету імені Тараса Шевченка. Як розповіла сайту "Сьогодні" господиня тварини Світлана, удав досі не знайдений.

Вона додає, що іноді вигулює свого вихованця, і під час останньої прогулянки він загубився. Це сталося ще позавчора. Жінка намагалася знайти його власними силами, але не змогла.

"Удав просто загубився з виду, заповз в кущі, і я не змогла його знайти. У цьому районі велика зелена зона. Удав не боїться людей, він домашній. У нього немає імені, вони за своєю природою глухі і не реагують на клички, як кішка або собака. Вчора мені прислали відео, як він повзає в кущах, сподіваюся з ним все добре", – розповіла сайту "Сьогодні" Світлана.

Вона додає, що до пошуків підключилися її знайомі і сусіди. Вони прочісують зелену зону.

Жінка звернулася за допомогою в київську Команду порятунку тварин, але там повідомили, що не займаються пошуком тварин, а тільки порятунком.

"У нас дуже багато заявок з стосовно тварин, яким допомога потрібна вже зараз. Ми не можемо все кинути і піти на пошуки удава. Якщо нам подзвонять і скажуть, що він важить на стовпі, ми виїдемо його спасти", – відповіла нам оператор.

Як потрібно шукати

У Київському зоопарку кажуть, що до пошуків удава потрібно приступати відразу ж, оскільки він може загинути від переохолодження – вночі вже +15.

"Шансів знайти його живим не багато. Потрібно обстежити сонячні місця. Після холодної ночі удав буде виповзати на сонячне місце щоб зігрітися. В умовах міста удав може загинути від холоду або його можуть вбити собаки, плюс у нього немає кормової бази. Потрібно шукати в радіусі 50 і більше метрів від місця зникнення. Особливу увагу на кущі і дупла дерев, підвали, куди він може заповзти", – прокоментував сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Потрібно зібрати волонтерів, які не бояться змій, і добре оглянути місце, де пропав удав. Про всяк випадок потрібно озброїтися палицею-рогаткою, щоб зловити удава. Він після пережитого стресу може кинутися на людину, але це не дуже небезпечно. Також запастися мішком для транспортування змії.

Чи небезпечно людям

У зоопарку додають, що людям нема чого бояться удава. Він не агресивний, тим більше якщо виріс в домашніх умовах.

"Вдома тримати удава можна. Це ж не отруйна змія. Вони досить непогано розмножуються. Це не рідкісний і незникаючий вид. Їх вартість від 100 доларів, тому їх часто тримають в домашніх умовах. Удави по-своєму цікаві, але за ними потрібен ретельний догляд. Наприклад, щоб не виносити на вулицю для прийняття сонячних ванн, гріти за допомогою кварцової лампи", – пояснюють в зоопарку.

Було і таке

До речі, років двадцять тому в Київському зоопарку втік великий удав. Його не могли знайти два роки, а потім він знову з'явився – виліз великий і жирний грітися на сонці.

Там його і затримали співробітники зоопарку. Він повзав по трубах і підземним комунікаціям в зоопарку, харчувався щурами. Він практично винищив їх всіх в зоопарку.

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