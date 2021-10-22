Школи Києва підуть на дистанційку після канікул? У КМДА відповіли

Школярів можуть перевести на дистанційне навчання. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві можуть продовжити шкільні канікули на два тижні. Але також влада розглядає введення дистанційного навчання.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Шкільні канікули в столиці триватимуть з 23 по 31 жовтня.

"Щодо другого тижня буде прийнято додаткове рішення: або продовження осінніх канікул, або дистанційне навчання", – йдеться в повідомленні.

При цьому дитячі садки в червоній зоні працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

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Київ на порозі червоної зони

Рішення про посилення карантину повинні прийняти вже сьогодні. Столиця перейде в червону зону в найближчі дні.

Сьогодні мер міста Віталій Кличко назвав обмеження, які вже зовсім скоро будуть діяти в столиці. Будуть заборонені:

прийом відвідувачів в ресторанах і кафе,

діяльності установ готельної сфери,

відвідування родиною і сторонніми особами установ соціального захисту,

робота спортзалів і фітнес-центрів,

проведення всіх масових заходів,

буде обмежений доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків.

Заборона не буде діяти за умови наявності у відвідувачів і працівників закладів та установ негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

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