Школи Києва підуть на дистанційку після канікул? У КМДА відповіли

Школярів можуть перевести на дистанційне навчання. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві можуть продовжити шкільні канікули на два тижні. Але також влада розглядає введення дистанційного навчання.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Шкільні канікули в столиці триватимуть з 23 по 31 жовтня.
"Щодо другого тижня буде прийнято додаткове рішення: або продовження осінніх канікул, або дистанційне навчання", – йдеться в повідомленні.
При цьому дитячі садки в червоній зоні працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
Київ на порозі червоної зони
Рішення про посилення карантину повинні прийняти вже сьогодні. Столиця перейде в червону зону в найближчі дні.
Сьогодні мер міста Віталій Кличко назвав обмеження, які вже зовсім скоро будуть діяти в столиці. Будуть заборонені:
- прийом відвідувачів в ресторанах і кафе,
- діяльності установ готельної сфери,
- відвідування родиною і сторонніми особами установ соціального захисту,
- робота спортзалів і фітнес-центрів,
- проведення всіх масових заходів,
- буде обмежений доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків.
Заборона не буде діяти за умови наявності у відвідувачів і працівників закладів та установ негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.
Раніше ми писали:
- Сайт "Сьогодні" дізнавався, як буде жити столиця в червоній зоні.
- МОН рекомендував перевести вищі навчальні заклади на дистанційку з 25 жовтня по 15 листопада.