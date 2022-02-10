Шоколад та халва "зі смаком" Гордона: скільки коштують і де шукати у Києві (фото)

Солодощі Дмитра Гордона продають у київських супермаркетах. Фото: колаж "Сьогодні"

У київських магазинах дедалі частіше можна побачити продукцію українського журналіста Дмитра Гордона. На полицях лежать цукерки, шоколадки, зефір та халва з його зображенням.

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Журналіст сайту "Сьогодні" побував у магазині "Коло" та побачив, що на полицях безліч солодощів із зображенням Дмитра Гордона.

Так, кияни можуть придбати упаковку ванільного зефіру "Гордон" за 120 гривень. За халву журналіста з какао доведеться віддати 60 гривень за одну одиницю.

Варто зазначити, що халва інших виробників у столичних магазинах коштує від 30 до 65 гривень.

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Також у магазинах продають шоколад "зі смаком дитинства" Гордона. Крім того, можна придбати цукерки пташине молоко "Гордон у шоколаді" за 130 гривень за знижкою (без знижки їхня вартість становить 200 гривень).

У столичних магазинах продають продукцію Дмитра Гордона. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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Гордон дозволив Соловйову першим лизнути свої "яйця"

Через три тижні – максимум чотири – на прилавках магазинів в Україні з'являться "Яйця Гордона у шоколаді у золотій піраміді". Про це сказав журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

"Це грандіозно смачний та гарний на вигляд продукт. Ну і, звичайно, першими зможуть пооблизувати мої "яйця" VIP-фанати – починаючи від Володимира Соловйова", – сказав він.