Штормовий вітер та дощ: погода у Києві на 17 лютого

Дощ очікується у другій половині дня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в четвер, 17 лютого, буде вітряна. Водночас очікується "плюсова" температура. Крім того, в столиці прогнозують опади.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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Цього дня у столиці очікується поривчастий, часом штормовий вітер. Вітряну погоду компенсує тепло — стовпчики термометрів сягатимуть 8 градусів тепла. Очікуються опади у вигляді дощу в другій половині дня.

Що робити під час сильного вітру?

Зачиніть всі вікна у квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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