"Синій кит" повернувся? У Києві підліток намагався накласти на себе руки (фото)

Підліток хотів стрибнути з балкона. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві на Софіївській Борщагівці 16-річний підліток намагався покінчити життя самогубством. Він заліз на балкон багатоповерхівки та охорона вмовила його не стрибати.
Про це повідомили у Telegram-каналі Dtp.kiev.ua
Деталі НП
Згідно з джерелом, 16-річний школяр хотів накласти на себе руки, стрибнувши з балкона третього поверху.
Першими на допомогу прийшли охоронці та вмовили хлопця не стрибати, а потім зачепили його на трос та витягли з балкона.
Що стало причиною такого вчинка хлопця – поки що невідомо.
Найчастіші причини самогубств серед підлітків
Останнім часом у столиці почастішали спроби самогубства серед підлітків.
За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. До того ж, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.
Раніше ми писали:
- У Києві жінка спробувала викинутися з вікна. При цьому вона поводилася агресивно, її довелося госпіталізувати.
- Також у Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки на голову чоловікові. Жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики швидкої.