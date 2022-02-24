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Сирени, евакуація та тривожна валізка: що робити жителям Києва прямо зараз

Софія Зінов’єва
24 лютого, 11:27
Розповідаємо, як діяти жителям столиці та чи варто зараз евакуюватись з Києва

Поради для мешканців столиці, які хочуть евакуюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Усім тим, хто вирішив евакуюватися з Києва, рекомендують не робити цього просто зараз, оскільки на виїзді з міста величезні затори.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook. "Сьогодні" зібрали й інші поради для мешканців столиці.

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Дотримуйтесь правил дорожнього руху

"Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Оскільки ймовірність загинути на дорозі набагато більша, ніж від російського вторгнення", – пише Геращенко.

Якщо ви все ж вирішили їхати й потрапили в ДТП без жертв і травм, просто обміняйтеся з водієм контактами і не перешкоджайте іншим.

Повідомляється, що патрульна поліція не виїжджатиме на виїзди щодо оформлення ДТП без потерпілих.

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"У поліції зараз важливіші справи, забезпечувати порядок на вулицях міст", – йдеться у повідомленні.

Дізнайтесь де найближче бомбосховище

У разі великих артобстрілів необхідно сховатися у безпечному місці, найкраще – у спеціальному бомбосховищі.

У Києві розташовано:

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  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

Бомбосховище у вашому районі можна знайти за допомогою спеціальної карти КМДА.

Звертайте увагу на сирену, якщо вона працює – значить є небезпека з повітря.

Тривожна валізка

На випадок евакуації у вас має бути зібрана тривожна валізка. У неї обов'язково потрібно покласти гроші, документи та копії всіх важливих документів.

Взяти потрібно також необхідну техніку:

  • Зарядні пристрої для телефонів
  • Радіоприймач
  • Ліхтарик
  • Сигнальні пристрої
  • Компас
  • Годинник
  • Мультитул
  • Ніж
  • Сміттєві пакети
  • Блокнот
  • Олівець
  • Нитки та голки
  • Сірники
  • Запальнички

Запасіться одягом на кілька днів, тривожною аптечкою та запасом їжі на кілька діб. З продуктів краще брати консерви, що не псуються, і все те, що не потребує холодильника.

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