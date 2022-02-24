Сирени, евакуація та тривожна валізка: що робити жителям Києва прямо зараз

Поради для мешканців столиці, які хочуть евакуюватися / Фото: Колаж: Сьогодні
Усім тим, хто вирішив евакуюватися з Києва, рекомендують не робити цього просто зараз, оскільки на виїзді з міста величезні затори.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook. "Сьогодні" зібрали й інші поради для мешканців столиці.
Дотримуйтесь правил дорожнього руху
"Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Оскільки ймовірність загинути на дорозі набагато більша, ніж від російського вторгнення", – пише Геращенко.
Якщо ви все ж вирішили їхати й потрапили в ДТП без жертв і травм, просто обміняйтеся з водієм контактами і не перешкоджайте іншим.
Повідомляється, що патрульна поліція не виїжджатиме на виїзди щодо оформлення ДТП без потерпілих.
"У поліції зараз важливіші справи, забезпечувати порядок на вулицях міст", – йдеться у повідомленні.
Дізнайтесь де найближче бомбосховище
У разі великих артобстрілів необхідно сховатися у безпечному місці, найкраще – у спеціальному бомбосховищі.
У Києві розташовано:
- 3687 цокольних та підвальних приміщень;
- 409 підземних паркінгів;
- 272 підземні переходи;
- 47 підземних приміщень метрополітену;
- 514 сховищ.
Бомбосховище у вашому районі можна знайти за допомогою спеціальної карти КМДА.
Звертайте увагу на сирену, якщо вона працює – значить є небезпека з повітря.
Тривожна валізка
На випадок евакуації у вас має бути зібрана тривожна валізка. У неї обов'язково потрібно покласти гроші, документи та копії всіх важливих документів.
Взяти потрібно також необхідну техніку:
- Зарядні пристрої для телефонів
- Радіоприймач
- Ліхтарик
- Сигнальні пристрої
- Компас
- Годинник
- Мультитул
- Ніж
- Сміттєві пакети
- Блокнот
- Олівець
- Нитки та голки
- Сірники
- Запальнички
Запасіться одягом на кілька днів, тривожною аптечкою та запасом їжі на кілька діб. З продуктів краще брати консерви, що не псуються, і все те, що не потребує холодильника.
Раніше ми також писали: