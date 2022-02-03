Скандал у Могилянці: студенти вимагають відставки Шкарлета (відео)

У навчальному закладі спалахнув скандал / Колаж "Сьогодні"

Студенти Києво-Могилянської академії не згодні з перевиборами президента вишу, а також вимагають відставки міністра освіти України Сергія Шкарлета з посади через підтасовування фактів.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Вибори визнані дійсними?

"Вибори визнані дійсними оргкомітетом та виборчою комісією. Міністерство має беззастережно підписати контракт саме з обраним президентом, але вони вирішили цього не визнавати, хоча вони не мають повноважень на це. Тому і виник конфлікт, який обурив наших студентів", – каже голова апарату конференції студентів Олександр.

4 лютого студенти планують вийти на акцію протесту під будівлю Кабміну. Вона розпочнеться о 9-й ранку.

"Нас також підтримають інші університети, які мають конфлікти із міністерством освіти", – додає голова апарату конференції студентів.

Скриньку для голосування не було пошкоджено?

Поліція ще не знайшла тих, хто вкрав скриньку для голосування.

"Виборча комісія оглянула скриньку і було видно, що пломба була на місці, всі бюлетені були пропечатані та всі бюлетені були визнані дійсними. Однак, якщо анулювати всі наявні бюлетені з викраденої скриньки, то однак перемогу б отримав Сергій Квіт. З двох інших ящиків набрався кворум, який підтримав саме цього кандидата", – каже голова апарату конференції студентів Олександр.

Вимагають відставки Шкарлета

Завтра на акції протесту студенти Києво-Могилянської академії також вимагатимуть відставки міністра Сергія Шкарлета з посади.

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"Ми проситимемо про відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України через його наступ на нашу автономію, на університетський процес та підтасовування фактів", – стверджує голова студентської колегії Руслан.

Що відомо про скандал

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду боролися два кандидати.

Проте Міністерство освіти і науки оголосило новий конкурс на посаду, незважаючи на обрання переможця. Все через порушення під час голосування.

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Через ситуацію, що склалася, у навчальному закладі спалахнув скандал. У зв’язку з цим, вже завтра, 4 лютого, студенти та викладачі вишу вийдуть на акцію протесту під стіни Кабміну. Також там будуть народні депутати, які раніше навчалися у навчальному закладі.

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