Скандальна забудова на Микільській Слобідці. У Києві жорстко побили ветерана війни АТО (фото)

Юрій Юхименко учасник війни на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві біля скандальної забудови в Дніпровському районі ТІТУШКИ побили ветерана війни на Донбасі. Як повідомляють в соцмережах, чоловік був проти нібито незаконного будівництва на березі Дніпра.

Про це повідомляє активіст Олег Симороз в Facebook.

"Тільки що на незаконне будівництво на Микільсько-Слобідській, 7-9 в Дніпровському районі столиці тітушки забудовника жорстоко побили місцевого жителя, добровольця – учасника російсько-української війни Юрія Юхименко", – йдеться в повідомленні.

Так виглядає ветеран АТО після побиття. Фото: Олег Симороза / Фото: Facebook

За його словами, поліція не втручається в конфлікт.

"Поліція затримала двох місцевих жителів і жодного" тітухана ", – додає він.

Скандальна забудова

У Києві раніше спалахнув черговий будівельний скандал, пов'язаний зі спірною забудовою. Йдеться про Микільській Слобідці, де забудовник намагається почати будівництво в прибережній зоні. Це обурило місцевих жителів і активістів.

Люди вже виходили кілька разів на мітинг проти захоплення прибережної території. На місці пляжу і підходів до нього тут хочуть побудувати висотні будинки. Конфлікти з забудовником на вулиці Микільсько-Слобідській виникають вже вперше.

На думку активістів, території потрібно надати охоронний статус і заборонити забудовнику заходити сюди з будівельною технікою.

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