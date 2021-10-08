Скандальній київській судді подарували квартиру за 1,5 мільйони – ЗМІ

Суддя відпустила злочинця і отримала подарунок. Фото: колаж "Сьогодні"
Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова, яка відпустила на свободу Кирила Островського, що скоїв у 2018 році смертельну ДТП в Києві, задавивши дитину, отримала в подарунок квартиру у столиці за 1,5 млн гривень.
Про це повідомляють "Українські новини".
Квартира коштує 1 521 148 гривень
Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова задекларувала подарунок у вигляді квартири, площею 149,3 кв. м. від громадянки Олени Константінової.
Вартість подарунка становить 1 521 148 гривень. До речі, суддя задекларувала такий подарунок у червні.
Всі подробиці ДТП, справу якої вела Крістіна Константінова
У Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку.
Стало відомо, що автомобіль Hummer належить не Кирилу Островському, який був за кермом, а іншій людині, особистість власника встановлена.
10-річна дівчинка, яку пізно ввечері на столичному бульварі Лесі Українки на смерть збив "Хаммер" , приїхала до Києва в гості з Росії.
Дівчинка разом з мамою і братом приїхала з Москви в гості до родичів. Під час НП поруч з нею були і мати, і брат, але вони не постраждали.
Водій відмовився добровільно надати інші біологічні зразки, які повинні бути в достатній кількості для здійснення порівняльного дослідження і забезпечення безсумнівності їх походження від особистості підозрюваного, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їх примусовий відбір.