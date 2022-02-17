Скандальний мурал у Славутичі: замовники відмовляються платити та погрожують судом (фото)

Під Києвом з'явився новий мурал у вигляді ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі спалахнув скандал навколо нового муралу у Славутичі. На основі проєкту було прийнято тендер на утеплення одного з фасадів будинку, розташованого в центрі міста та створення на ньому мурала з АR. За виконані роботи замовник відмовляється сплачувати повністю.

Про це повідомив відомий художник Віталій Гідеван у Facebook.

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Так, замовником усього проєкту є Управління інфраструктури та капбудівництва Славутичної міської ради.

"Мені повідомили, що гроші будуть переказуватись через людину, яка робила утеплення. Саме з Олегом Куцом ми розпочали подальшу роботу", – пише Гідеван.

Так виглядає готовий мурал у Славутичі. Фото: Віталій Гідеван/Facebook

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Договір був підписаний, після завершення робіт виконавцям віддали частину зароблених грошей, але відмовилися підписати акт виконаних робіт.

"Інші 30 тисяч грн. обіцяв заплатити через пару тижнів. На цьому етапі наше нормальне спілкування з Олегом Куцом закінчилося! Щоразу, як ми дзвонили, він казав: "ще не переказали кошти" і обіцяв до нового року розрахуватися повністю. Після нового року він взагалі не відповідає на дзвінки", – додає художник.

Договір із замовником. Фото: Віталій Гідеван/Facebook

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За словами Гідевана, зараз їм обіцяють віддати лише 10 тисяч гривень із 30, також погрожують подати до суду нібито за вимагання.

"Це шахрайство! Ви думаєте, що художників, які виснажливо працювали на висоті 6-ти поверхів у холод, можна кинути? Це чесно зароблені гроші за швидко та якісно виконану роботу, визначену договором! Усі податки за отримані мною кошти сплачені вчасно", – обурюється митець.

Листування із погрозами подати до суду на художника. Фото: Віталій Гідеван/Facebook

Що кажуть замовники та субпідрядник

"У нас було укладено договір із підрядником на виконання робіт. Все, що там у них відбувається з субпідрядником, я коментувати не можу, оскільки не маю права втручатися в чужі договірні відносини. Я не мав договору з художником. Тільки договір на виконання робіт, який ми виконали", – повідомив начальник управління інфраструктури та капітального будівництва Славутської міськради Сергій Ворона.

"Я не знаю, звідки художник узяв цю суму. У нас була домовленість, що він робить це безготівково, тобто на фірму, щоб я за нього не платив ПДВ і платив йому готівкою. Я так і робив, а це – мінус 15%. І я з ним розрахувався – заплатив 70 тисяч", – повідомив Олег Куц, підрядник, який займався утепленням будівлі.

Підрядник скаржиться, що мурал почав лущитися зверху. І він підозрює, що фарба неякісна.

"Я так це не маю наміру залишати. Художник купував цю фарбу. Але минуло 4 місяці, і фарба вже лущиться. Потрібно розбиратися чому та за що я заплатив гроші", – каже Олег Куц.

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