Казкова атмосфера! Київ засипає снігом – фото, відео

У Києві 20 грудня випав сильний сніг. Снігопад накриває усі райони міста. Сайт "Сьогодні" вирішив показати, яка у столиці груднева погода.
На трасах регіону зберігається сніговий покрив.
У Києві випав сніг / Фото: Сьогодні
У столиці чекають різке похолодання, вже уночі температура повітря опуститься до -11 градусів.
Через те, що морозна погода протримається кілька днів, у столиці розгортають пункти обігріву.
Головні поради під час ожеледиці
- дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Раніше ми писали:
- У понеділок, 20 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Крім того, буде мороз.
- У понеділок, 20 грудня, в Україні прогнозується волога погода. Крім того, місцями очікуються заморозки.