Казкова атмосфера! Київ засипає снігом – фото, відео

У Києві 20 грудня випав сильний сніг. Снігопад накриває усі райони міста. Сайт "Сьогодні" вирішив показати, яка у столиці груднева погода.

На трасах регіону зберігається сніговий покрив.

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У Києві випав сніг / Фото: Сьогодні

У столиці чекають різке похолодання, вже уночі температура повітря опуститься до -11 градусів.

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Через те, що морозна погода протримається кілька днів, у столиці розгортають пункти обігріву.

Головні поради під час ожеледиці

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

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