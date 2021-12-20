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Казкова атмосфера! Київ засипає снігом – фото, відео

Олександр Марущак, Ольга Кравченко
20 грудня, 17:31
По всій країні оголошено "жовтий" рівень небезпеки – треба бути обережними на дорогах

У Києві 20 грудня випав сильний сніг. Снігопад накриває усі райони міста. Сайт "Сьогодні" вирішив показати, яка у столиці груднева погода.

На трасах регіону зберігається сніговий покрив.

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У Києві випав сніг / Фото: Сьогодні

У столиці чекають різке похолодання, вже уночі температура повітря опуститься до -11 градусів.

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Через те, що морозна погода протримається кілька днів, у столиці розгортають пункти обігріву.

Головні поради під час ожеледиці

  • дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

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