Смертей менше, а "Омікрон" все ближче: що відбувається з COVID-19 у Києві

У столиці понад тисячу хворих на COVID-19 за добу. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві станом на 11 грудня зафіксовано 1203 нових випадки коронавірусу. Так, поліцейські "полюють" за порушниками правил карантину, а вже 2022 року столицю може атакувати новий штам "Омікрон".
Докладніше про COVID-ситуацію у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу у Києві
Станом на 11 грудня у Києві зафіксовано підтверджених 1203 нових випадки коронавірусу. З початку пандемії у столиці зафіксовано 312 674 випадки COVID-19.
За минулу добу, 10 грудня, зафіксовано 25 смертей від коронавірусу в Києві, загалом налічується 7850 смертей.
Одужати вдалося 4788 пацієнтам, всього здолали коронавірус у столиці 281 315 осіб.
Нові правила карантину
З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд прийняв минулого тижня. Стосуватимуться вони насамперед невакцинованих українців.
- Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві
Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.
"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.
"Полювання" на порушників правил карантину
Сертифікат про хоча б одне щеплення, негативний тест або довідка про одужання. Без цих документів тепер ні в кіно не сходити, ні на шопінг та й у громадському транспорті не проїдешся, оскільки загрожують чималі штрафи. Чи дотримуються обмеження у столиці? Дізналися кореспонденти "Сьогодні".
За дві години перевірок порушення таки знайшли.
"Жовті" сертифікати не діють?
Важливо, що з 6 грудня строк дії "жовтого" COVID-сертифіката буде зменшено до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.
Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.
Повторний спалах через новий штам
За інформацією експертів, у Києві до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися. При цьому наступного року є ризик повторного спалаху через нового штаму "Омікрон".
Експерти стверджують, якщо враховувати місце першого виявлення штаму, то в Україні та Києві він з'явиться не раніше кінця січня чи на початку лютого.