Смертей менше, а "Омікрон" все ближче: що відбувається з COVID-19 у Києві

У столиці понад тисячу хворих на COVID-19 за добу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві станом на 11 грудня зафіксовано 1203 нових випадки коронавірусу. Так, поліцейські "полюють" за порушниками правил карантину, а вже 2022 року столицю може атакувати новий штам "Омікрон".

Докладніше про COVID-ситуацію у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

Станом на 11 грудня у Києві зафіксовано підтверджених 1203 нових випадки коронавірусу. З початку пандемії у столиці зафіксовано 312 674 випадки COVID-19.

За минулу добу, 10 грудня, зафіксовано 25 смертей від коронавірусу в Києві, загалом налічується 7850 смертей.

Одужати вдалося 4788 пацієнтам, всього здолали коронавірус у столиці 281 315 осіб.

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Нові правила карантину

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд прийняв минулого тижня. Стосуватимуться вони насамперед невакцинованих українців.

Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

"Полювання" на порушників правил карантину

Сертифікат про хоча б одне щеплення, негативний тест або довідка про одужання. Без цих документів тепер ні в кіно не сходити, ні на шопінг та й у громадському транспорті не проїдешся, оскільки загрожують чималі штрафи. Чи дотримуються обмеження у столиці? Дізналися кореспонденти "Сьогодні".

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За дві години перевірок порушення таки знайшли.

"Жовті" сертифікати не діють?

Важливо, що з 6 грудня строк дії "жовтого" COVID-сертифіката буде зменшено до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.

Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.

Повторний спалах через новий штам

За інформацією експертів, у Києві до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися. При цьому наступного року є ризик повторного спалаху через нового штаму "Омікрон".

Експерти стверджують, якщо враховувати місце першого виявлення штаму, то в Україні та Києві він з'явиться не раніше кінця січня чи на початку лютого.

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