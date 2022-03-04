Дивитись без сліз неможливо. У Мережі показали, як чоловіки відправляють дітей та дружин із Києва

Чоловіки проводять свої сім'ї на поїзд на вокзалі в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні
З Києва щодня вирушають поїзди з українськими сім'ями, які покидають свої будинки через обстріл. Багато хто їде зі столиці без глав сімейства, чоловіки залишаються захищати батьківщину.
Радіо Свобода показала зворушливі відео, як українці прощаються один з одним на київському вокзалі.
На записах видно, що чоловіки допомагають дітям та дружинам поставити речі у вагони. Багато хто не стримує сліз. Маленькі діти обіймають своїх батьків.
Чоловіків 18-60 років не випускають за кордон
З України не випускають чоловіків, яким від 18 до 60 років . Це пов'язано з воєнним станом, яке запровадили через вторгнення Росії до України.
Багато чоловіків зараз захищають нашу країну в лавах територіальної оборони або ЗСУ.