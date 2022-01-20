Сніг буде, але не всюди: погода в Україні 20 січня

Пориви вітру сягатимуть 12 м/с / Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в четвер, 20 січня, буде морозною. Частину нашої країни накриє сніг. Цього дня пориви вітру сягатимуть до 12 м/с. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській та Житомирській областях очікується сніг. У решті областях — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від -2 до +2 градусів. На сході очікується 2-5 градусів морозу.

У північних регіонах — від -4 до +3 градусів. На півдні очікується від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла.

Реклама

У Києві йтиме сніг, 1-3 градуси тепла, а в Сімферополі буде сухо — +3-5 градусів.

Через "мінусову" температуру на дорогах можлива ожеледиця!

Реклама

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці: