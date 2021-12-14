Київ завмер у заторах через сніг та ДТП – як об'їхати (карта)

Зранку столиця зупинилася у довжелезних заторах. / Фото: Колаж: Сьогодні
Зранку 14 грудня у Києві почав падати сніг і значно ускладнилися ситуація на дорогах. В столиці утворилися багаточисельні затори.
Про це свідчать дані Google карт.
Ситуація на лівому березі
Там затори утворилися на під'їздах до усіх мостів у напрямку центру міста. Також рух ускладнений на бульварі Перова, вулиці Миропільській, проспектах Юрія Гагаріна, Соборності, Броварському, Миколи Бажана, а також на Харківському шосе.
Ситуація на правому березі
- Оболонь – затори утворилися на вулиці Богатирській, Маршала Тимошенка, Оболонському проспекті, Мінському проспекті.
- Святошин - автомобілі стоять проспектом Перемоги, вулицями Івана Крамського, Святошинською, Депутатською.
- Борщагівка – ускладнений рух проспектом Леся Курбаса, бульваром Кольцова.
- Шулявка – затори спостерігаються в районі Індустріального шляхопроводу, на проспекті Любомира Гузара, вулиці Вадима Гетьмана.
- Солом'янський район – стоїть вулиця Народного Ополчення, Повітрофлотський проспект, проспект Валерія Лобановського.
- Центр – найскладніша ситуація на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, частково вулицею Хрещатик.
Також на Google картах відображено, що зранку в столиці сталося близько 15 ДТП.
Раніше ми писали:
- В Києві зранку 14 грудня затримується рух транспорту. Це пов'язано як з технічними збоями, так і з ДТП в столиці.
- У Києві заборонили водіям громадського транспорту без опалення перевозити пасажирів.