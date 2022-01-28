Сніг та морози. В Києві на вихідних різко зміниться погода

В Києві прогнозують зниження температури. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві завтра, 29 січня, буде дещо прохолоднішою. У першій половині дня очікується невеликий сніг. Вітер буде північно-західний, який вже ввечері змінить свій напрямок.

Про це свідчать дані Sinoptik.

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Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Дрібний сніг, який вранці прийде на зміну нічному мокрому снігові, йтиме практично весь день, проте ближче до вечора повинен закінчитися.

Вітер очікується слабкий, до 4,5 метрів за секунду. На ніч вітер зовсім стихне.

Температура повітря вдень сягне 0 градусів. Але вже ближче до вечора почне холоднішати і в ніч на неділю, 30 січня, показники термометрів опустяться до -5 градусів.