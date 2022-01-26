Сніг та пориви вітру: проноз погоди на 26 січня

Подекуди температура сягатиме 7 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"
Погода в Україні у середу, 26 січня, буде сніжною. Опади будуть майже по всій території країни. Пориви вітру сьогодні сягатимуть 12 м/с. Через мороз на дорогах можлива ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня снігу не буде лише в Полтавській, Луганській, Запорізькій областях та Криму. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
На заході прогнозують від -3 до +2 градусів. На сході очікується 3-7 градусів морозу.
У північних регіонах – від 0 до -5 градусів. На півдні буде від 4 градусів морозу до 1 тепла.
У Києві прогнозують сніг, 0-2 градуси морозу, а в Сімферополі буде хмарно, без опадів — 0-2 градуси морозу.
Що робити під час штормового вітру?
- Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти скло смужками скотчу по діагоналі.
- На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.