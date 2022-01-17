Сніг та сильний вітер: погода у Києві на 17 січня

Сьогодні в столиці України сніжитиме/Колаж: "Сьогодні"
Погода у Києві в понеділок, 17 січня, буде сніжною. Крім того, у столиці очікуються сильні пориви вітру. Попри погані погодні умови, сильної морозної температури не буде.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у Києві синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — західний, 7-12 м/с.
Що робити під час сильного вітру?
- Зачиніть всі вікна у квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла
Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.
Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.