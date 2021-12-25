Снігу не чекати? Як зміниться погода у Києві 26 грудня – прогноз

У столиці синоптики прогнозують мороз та сонце. Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 26 грудня, у Києві очікується морозна, але сонячна погода. Опадів у цей день не передбачається.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на 26 грудня у столиці
У Києві синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів. Водночас температура повітря вночі становитиме від -11 до -13 градусів, а вдень від -4 до -6.
Вітер очікується південно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.
Погода в Україні на 26 грудня. Скриншот
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