Сніжно та прохолодно: погода у Києві на 3 лютого

У Києві йтиме сніг/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві у четвер, 3 лютого, буде сніжною та прохолодною. Цього дня стовпчики термометрів не піднімуться вище 1 градуса тепла. Крім того, у столиці очікується вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці прогнозують опади у вигляді снігу. Температура протягом дня коливатиметься від -1 до +1 градуса. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Що робити під час сильного вітру?