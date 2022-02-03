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Сніжно та прохолодно: погода у Києві на 3 лютого

Володимир Козир
3 лютого, 07:00
Сьогодні у Києві прогнозують опади та пориви вітру

У Києві йтиме сніг/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві у четвер, 3 лютого, буде сніжною та прохолодною. Цього дня стовпчики термометрів не піднімуться вище 1 градуса тепла. Крім того, у столиці очікується вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці прогнозують опади у вигляді снігу. Температура протягом дня коливатиметься від -1 до +1 градуса. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна у квартирі. За особливо сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.