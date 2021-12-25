Знову "мінування"? У Києві терміново евакуювали людей із торгового центру

У Києві з ТЦ евакуювали людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 25 грудня, у Києві повідомили про замінування торговельного центру River Mall. Зараз із будівлі евакуювали людей.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Типовий Київ".

У ТЦ River Mall розпочали евакуацію людей через те, що повідомили про замінування будівлі.

Зараз до торгового центру прибули карети швидкої та пожежні.

У ТЦ Києва евакуювали людей. Фото: Типовий Київ

У Бердянську поліція викрила підлітка, котрий у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.

Як стало відомо, учень дев'ятого класу однієї з місцевих шкіл через нерозділене кохання намагався помститися своєму супернику. Для цього він скористався послугами свого віртуального друга, хакера з РФ. Саме від його імені надсилалися повідомлення про замінування до адміністрації шкіл.

У підсумку поліція встановила особу псевдомінера навчальних закладів Бердянська. Крім того, 15-річний школяр вимагав заплатити йому 100 тисяч гривень в обмін на невчинення вибухів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі вирішується питання притягнення підлітка та його батьків до відповідальності. Також перевіряється факт причетності громадянина РФ до скоєння інших подібних злочинів у регіоні.

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