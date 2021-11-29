Знову невинний? У Києві суд вкотре виправдав догхантера Святогора

Чоловік та його адвокат на суд не прийшли / Колаж "Сьогодні"

Київський суд вдруге виправдав догхантера Олексія Святогора. Чоловік закликав убивати бездомних тварин.

Про це повідомляє Telegram-канал KIEVMAP.

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Подробиці

Чоловіка звинувачували у створенні матеріалів, які пропагують насильство та жорстокість щодо безпритульних тварин. Він та його адвокат не прийшли на засідання.

У суді зазначили, що Олексій Святогор безпосередньо не записував на носії та не поширював аудіо- та відеозаписи, які пропагують насильство над тваринами.

Що відомо

Святогір у соцмережах відкрито заявляв про те, що вбиває бездомних собак.

В основі МВС Святогір значиться як особа, яка ховається від органів досудового розслідування. У розшуку він перебував з 1 червня 2018 року за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення чи розповсюдження творів, які пропагують культ насильства та жорстокості".

8 червня 2018 року чоловіка затримали у себе вдома у Києві. Водночас, зоозахисники звинуватили Олексія Святогора у отруєнні тисяч безпритульних собак.

18 січня суд виправдав київського догхантера. Суддя дійшла висновку, що у його діях немає складу кримінального злочину.

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