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Знову потепління: коли у Карпатах чекати на плюсову температуру

Валентина Шаповал
31 січня, 10:00
Українські синоптики розповіли, яка погода буде 31 січня – новий прогноз

Цілий день у західних областях буде похмуро / Колаж "Сьогодні"

Погода у Карпатахсьогодні, 31 грудня, буде сніжною. Через плюсову температуру варто очікувати мокрий сніг, який йтиме весь день. Небо буде хмарним до самого вечора, а також синоптики обіцяють невеликий вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Сьогодні у Карпатах температура повітря коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Синоптики прогнозують мокрий сніг та західний вітер 7-12 м/с.

Погода в західних областях буде хмарною. Сонця чекати не варто до самого вечора.