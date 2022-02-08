Знову прорвало трубу? На дорозі в Києві авто "пішло" під землю (фото)

У столиці рятували автомобіль. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 8 лютого, у Києві на вулиці Миропільській автомобіль провалився і застряг у ямі. В результаті машину евакуювали.

Про це повідомили у "Київській службі порятунку".

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Як з'ясувалося, на вулиці Миропільській, 25 у Дніпровському районі столиці через ймовірний прорив магістралі машина переднім та заднім лівими колесами провалилася та застрягла в ямі.

Задіявши пневмоподушки, рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Роботи з ліквідації НП тривали близько 2 годин. Було залучено 5 рятувальників "Київської служби порятунку" та 1 одиницю техніки.

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У Києві застряг автомобіль у ямі. Фото: Facebook/Київська служба порятунку

У Києві в ямі посеред дороги застрягла вантажівка з піском

У Києві КрАЗ, завантажений піском, застряг у ямі на проспекті Правди.

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"На проспекті Правди вантажівка з піском застрягла в текстурах. Автодорога", – йдеться у повідомленні.

У столиці застрягла вантажівка. Фото: "Київ оперативний"

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