Знову засікли "майстра паркування". У Києві евакуювали авто за 12 млн грн (фото)

Водій припаркував "ламбу" у недозволеному місці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з Великої Васильківської евакуювали Lamborghini Urus приблизно за 12 млн грн. Авто знижувало оглядовість пішохідного переходу для інших водіїв та скорочувало час реакції на випадок раптового виходу людей на зебру.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Він зазначив, що зелена Lamborghini Urus із Великої Васильківської – без варіантів їде на штрафмайданчик.

"Обмеження паркування біля пішохідних переходів (не ближче 10 метрів) – надзвичайно важливе, воно діє з метою захисту життя та безпеки пішоходів. Lamborghini Urus знижувала оглядовість пішохідного переходу для інших водіїв та скорочувала час реакції на випадок раптового виходу людей на зебру. Будьте обережні, друзі", – написав Усов.

Зазначимо, що ціна Lamborghini Urus приблизно 12 млн грн.

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Що пишуть у коментарях

Коментатори зазначають, що там і Ford Fusion разом із Nissan можна було евакуювати.

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Також в обговореннях під постом почали говорити про антикишені – це інфраструктурне рішення, яке робить пішохода більш видимим завдяки розширенню ділянки на дорозі.

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