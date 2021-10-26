Сонця вже не чекати? Свіжий прогноз погоди у Києві на завтра (карта)

Погода в Києві на 27 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 27 жовтня, у Києві буде хмарна погода, але морозів синоптики ще не обіцяють.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря підніметься до 11 градусів тепла. Небо вкриється хмарами. Опадів не буде.

Вночі температура повітря опуститься до 0 градусів. Вітер буде південно-західний 3-8 метрів на секунду.

Прогноз погоди у Києві на 27 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.

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